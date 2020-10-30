主要客戶拉貨集中Q4 臻鼎旗下鵬鼎控股前三季獲利下滑18.9%

臻鼎 - KY(4958-TW)控有 72.8% 股權的鵬鼎控股 (002938-SZ) 今 (30) 日公布前三季財報，稅後純益人民幣（以下同）13.79 億元，年減 18.9%，每股純益為 0.6 元，主要受到美系客戶產品遞延至第四季出貨影響，導致第三季表現低迷，隨著美系客戶產品本季出貨，獲利可望逐步追回，並較去年轉正。

不過，鵬鼎股價今天收盤仍大跌 6.44%，以 48.95 元作收。

鵬鼎控股今天公布 2020 年前三季營收 174.66 億元，年增 0.7%，但稅後純益 13.79 億元，相較去年同期的 17.02 億元，年減 18.9%，每股純益為 0.6 元。

臻鼎 - KY 獲利中，為依持股比例認列的鵬鼎業績，鵬鼎前三季的獲利衰退，臻鼎 - KY 前三季獲利可能也會下滑。

鵬鼎前三季獲利衰退，除認列 8000 餘萬元人民幣匯兌損失之外，由於美系客戶今年年度旗艦手機延後推出，造成第三季出貨以舊機種為主，相對利潤不佳，同時，第三季也必須認列新機種生產前準備費用，更造成今年前三季獲利下滑，但第四季訂單狀況明確，預估將有助於扭轉全年營收、獲利轉為成長。

臻鼎 - KY 同業台郡 (6269-TW) 已證實，2020 年第三季對美系客戶手機軟板產品出貨中，新手機占營收比重約 20-25%，由於美系手機延後上市，第四季新機占營收比重才會提高，台郡也預估，今年第四季產值將較去年同期成長 10-20%，為今年最旺的一季。

臻鼎 - KY 今天收盤價報 121 元，較前一日下跌 4.72%，成交量放大為 7889 張。