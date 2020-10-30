豪展Q3四大獲利指標創新猷 EPS 6.2元單季賺贏去年全年

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (30) 日公布財報，受惠海外額溫槍需求不減，產能同步擴增，第 3 季四大獲利指標續創新猷，毛利率與營利率衝上 40.34%、30%；稅後純益 2.26 億元，季增 189.74%、年增 380.85%，每股純益 6.2 元，單季賺贏去年全年。

豪展第 3 季營收 9.33 億元，季增 160.38%、年增 184.76%；毛利率 40.34%，季增 0.55 個百分點、年增 6.5 個百分點；營利率 30%，季增 4.31 個百分點、年增 12.11 個百分點。

豪展前 9 月營收 15.48 億元，年增 71.37%；毛利率 39.41%，年增 8.61 個百分點；營利率 26.85%，年增 12.85 個百分點；稅後純益 3.33 億元，年增 229.7%，每股純益 9.49 元。

豪展訂單能見度可看至明年第 1 季底，為消化手中訂單，陸續增加台北廠、吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上。

法人看好，豪展受惠德國大客戶市場布局，從歐美拓展至亞洲地區，將帶動營運同步成長，該客戶原占營收比重約 20%，估後續占比會接近 30%，加上本季、下季產能滿載，獲利有望維持高檔。