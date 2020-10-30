高端疫苗攜手越南衛生部 啟動新冠疫苗臨床試驗

高端疫苗 (6547-TW) 新冠疫苗開發案再傳捷報，今 (30) 日宣布與越南衛生部 (MOH) 旗下國家衛生暨傳染病研究中心 (NIHE)，簽署 COVID-19 疫苗合作備忘錄，高端將規劃在越南執行臨床試驗，預計 2021 年提供一定數量的疫苗。

高端指出，與 NIHE 簽署 COVID-19 疫苗合作備忘錄後，公司將規劃在越南執行臨床試驗，NIHE 將依循越南衛生部相關法規規範，提供臨床試驗與藥證申請等支援，並協助依循 EUA(緊急使用授權) 途徑，加速疫苗在越南上市。

高端表示，雙方也將尋求政府及私人資源，投入 COVID-19 疫苗的研發與上市，其中，公司目標 2021 年供應特定量的 COVID-19 疫苗，提供越南防疫所需。

高端疫苗近期疫苗開發有所進展，其中，與美國國衛院 (NIH) 合作研發的新冠疫苗，在動物挑戰性試驗中，初步數據結果正向，有助人體臨床試驗發展。NIH 預計恆河猴接踵疫苗後 6 個月，打入新冠病毒，評估疫苗的免疫持久性及保護力。

人體臨床試驗研發方面，高端表示，目前正執行臨床試驗一期，預計收案 45 人，有望下個月完成收案，並暫定 12 月申請啟動二期臨床試驗。