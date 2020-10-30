鴻海強化稽核推雲端偵測 緊盯子公司財報風險

鴻海 (2317-TW) 積極轉型，運用「子公司快篩劑」針對不同子公司的特別財務指標，雲端偵測子公司財報風險、掌握財報品質。

鴻海媒體長汪用和今 (30) 日出席中華民國內部稽核協會研討會時，首次對外透露，鴻海推動數位轉型過程中，以新工具、新方法稽核，進而提升企業價值。

汪用和表示，運用「子公司快篩劑」，給予不同子公司不同的特別財務指標，一旦指標出現異常，系統就會自動跳出提醒，而讓稽核人員雲端就能偵測子公司財報風險，掌握子公司的財報品質。

此外，鴻海 F2.0 數位轉型，也透過導入「機構採購雲平台」，並建立供應商管理、物料管理、採購管理、結報付款、與總帳分析等五大模組，偵測是否有異常採購情事發生，或是採購單價有無異常波動與採購流程弱點等。

鴻海也利用 RPA 流程自動化，將重複繁瑣的工作交由機器人執行，節省了例行性查核時間達 50％以上，可以增加查核頻率或增加專案的查核深度，提昇了稽核品質。

汪用和強調，內部稽核是鴻海在推動數位轉型過程中的重點工作，確實也大幅增加了稽核效能，目標是要將稽核人員角色由「事後檢查者」變為「事前預防者」，甚至成為「時時刻刻協助提昇企業價值者」，協助公司達到永續經營。