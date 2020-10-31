〈紐約匯市〉歐美疫情升溫、美總統大選存不確定性 美元震盪走低 週漲1%

第二波新冠疫情來勢洶洶，歐、美每日新確診病例持續上升，加上美國總統大選逼近為市場帶來不確定性，美元指數週漲幅仍超過 1%，其中瑞士法郎、日圓都走高，歐元兌美元則持續疲軟。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY)，週五盤中上下震盪，尾盤收跌 0.01%，報 94.02 點。

美元指數走勢圖 (圖: 鉅亨網)

據《彭博社》疫情更新數據顯示，歐洲多國新確診案例激增，其中義大利單日新增案例首度超過 3 萬，確診比率增加到 14.5%，西班牙也有單日 9000 例的紀錄，英國染疫人數更突破 50 萬人。

儘管德國公布最新第三季 GDP 增長 8.2% 優於經濟學家預期，然而，隨著近期二波疫情衝擊下，歐洲第四季成長動力可能不如第三季，德國商業銀行預估，德國對餐館、酒吧、零售商下達更嚴格的防疫措施將導致第四季 GDP 下滑 1％。

此外，法國財政大臣 Bruno Le Maire 也指出，因應疫情再度實施嚴格的防疫措施恐使法國經濟產出下滑 15%。

另一方面，美國疫情也持續升溫，根據 Covid Tracking Project 的數據，週四 (29 日) 美國創下 88,452 筆單日新增案例，住院的人數也上升至 46,095 人，是 8 月 13 日以來的最高記錄，此外，有 14 個州新確診案例創下新高。

美國總統大選不確定性也受市場關注，Monex Europe 市場分析主管 Ranko Berich 表示：「由於民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 能執行更好的防疫措施，拜登若能勝出有望改善美國總體經濟成長前景，並使美元兌世界前 10 國 (G10) 貨幣能溫和走升。」

疫情壓力與歐洲央行 (ECB) 未來欲推行寬鬆貨幣政策兩因素使歐元仍承受壓力，週五歐元兌美元貶值 0.25% 至 1.1644 美元，正式跌破四周以來低點，歐元兌美元的外匯波動率也有所提高。

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