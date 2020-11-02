OANDA本週外匯市場看點（2020年11月2日〜11月6日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖表看，日元與美元走強，而歐元，瑞士法郎，澳元，加元等則走弱。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國總統選舉

定於本週舉行美國總統選舉的投票。關注的焦點是現任總統川普或前副總統拜登誰會會獲勝，如果現任總統川普失敗，他是否會順服地宣布失敗等等，都將成為美元波動的重要因素。

英國與歐盟的貿易協商

英國和歐盟之間的貿易談判仍在進行中，由於漁業問題該缺口沒有得到填補，有必要密切關注最新報告，因為由於談判的進展，預計英鎊將保持不穩定。

聯邦公開市場委員會，BOE 金融政策委員會，澳大利亞央行董事會

本週，美國聯邦公開市場委員會（FOMC），英國金融政策委員會（MPC）和澳大利亞皇家銀行董事會會議預計將舉辦，以確定主要國家的金融政策。在美國和英國，主要預期貨幣政策將保持不變，但如果未來貨幣政策的線索出來了，它可能會做出敏感反應，因此可能需要謹慎。

澳洲聯儲董事會預計將降息，並且預計澳元兌美元將在宣布後立即保持穩定，因此要小心。

主要貨幣與美元的走勢

本週美元兌日元雖然持續上漲受阻推移，但是在過去作為支撐位的 104.00 附近形成支撐，下跌趨勢放緩。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲受阻持續，持有賬面損失的買入持倉變多，上漲受阻情況可能持續，另一方面，由於下跌暫緩，持有賬面損失的賣出持倉也增加，反彈趨勢持續的話，短期內這些持倉的止損買入可能增加。

從日線圖看，儘管持續緩慢下跌趨勢，但是價格持續在支撐位 104.00 附近推移，下跌時關注能否守住 104.00 附近，反彈時價格能否突破高位線寄近期高位位置等，以此來尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元上漲受阻持續，價格接近支撐位 1.161 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉變多，反彈時止盈賣出，低價位下跌的話，止損賣出都可能增加。

從日線圖看，價格跌破低位線，並且跌破近期支撐位的 1.161 附近，要注意買入持倉的止損影響下的下跌趨勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元上漲受阻推移持續，價格一度下跌至 1.129 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌趨勢持續，持有賬面損失的買入持倉少許增加，反彈位置的止盈賣出，以及出現下跌的話，止損賣出都可能增加。

從日線圖看，雖然持續平緩的反彈趨勢持續，但是近期下跌趨勢變強，可以關注能否保持這個趨勢。在關注價格能否守住低位線及近期支撐位等同時，短期內尋求方向感。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元雖然持續上漲受阻，但是在 0.7 位置形成支撐，下跌暫緩。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉變多，反彈位置時止盈賣出，低價位下跌的話，止損賣出都可能增加。

特別是跌破數次成為支撐的 0.7 附近的壺啊，買入持倉的止損賣出可能增加，要注意下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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