蔚來今年瘋漲660% 匯豐喊冷靜！目標價30美元已略低現行股價

中國電動車廠 NIO (蔚來汽車) (NIO-US) 週四驚人大漲 16%，且今年迄今漲幅超過 660%，開始有分析師擺出謹慎態度。

NIO 週五股價回吐 4.4%，收 30.58 美元。

HSBC 分析師 Yuqian Ding 追蹤分析 NIO，給予該股票「持有」評級，目標價 30 美元，略低於週五收盤價，與同業觀點相比，這樣不冷不熱的評級看起來悲觀許多。

在該評級之前，近 65% 分析師給予 NIO 股票「買進」評級，道指和 S&P 500 成分股平均買進評級比例為 55%。

儘管市場一路追捧，但分析師平均目標價僅 20 美元，分析師給予 NIO 的 18 個目標價中，僅有 3 個高於現行交易價格。

這很不尋常，但因該股票今年迄今上漲了 660%，過去一個月就有 44% 漲幅，分析師也很難跟上其腳步。在 NIO 股價僅 20 美元左右時，摩根大通分析師 Nick Lai 便喊買該股票且將目標價設在 40 美元後，其他分析師也跟進。

自 Nick Lai 於 10 月中旬調升評級以來，NIO 也一直受到近期製造業成長和其他分析師報告的正面提升。

目前，這對 NIO 和電動車來說都是好事，投資者的問題向來是「這樣的好消息應該值多少錢？」

以目前價格來說，NIO 市值約 420 億美元，估計是 2021 年銷售額的 10.6 倍。電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 市值估計是銷售額的 8.3 倍。當然，NIO 規模小於特斯拉，且其較快的成長速度也來自較小的車輛銷售基礎上。

然而，電動車價值相較高於其他車廠，NIO 目前尚未有獲利，但特斯拉交易價約 2021 年預估本益比 100 倍，而傳統車廠因銷量下降而受挫，預估本益比不到 10 倍。