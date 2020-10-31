〈美股盤後〉美單日確診飆新高！道瓊週跌逾6% 創3月以來最糟

週五 (30 日) 美財政刺激新方案的談判破裂，新冠感染率飆升，VIX 恐慌指數居高不下，蘋果財報喜中見優，Twitter 暴跌逾 20%，科技股集體淪陷，道瓊盤中一度跌逾 500 點，收跌逾百點。

道瓊本週下跌 6.5%，標普週跌 5.6%，創下自 3 月份以來的最大單週跌幅。那指週跌 5% 以上，創 3 月以來最差週表現。

參議院休會至 11 月 9 日，促使兩黨極不可能在下週二大選之前達成協議。與此同時，財政部長梅努欽指責眾議院長佩洛西誤判，導致雙方談判陷入僵局。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,536 萬例，死亡數突破 118 萬例。

美國累計確診超過 900 萬例，累計死亡數超過 22.9 萬。截至週四，美國通報 88,521 例新增確診，刷下單日確診歷史新高，而 41 個州的住院人數呈上升趨勢，17 州的平均 7 日平均住院率達新高。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb，由於美國再度創下單日新增確診新高，可見美國疫情正開始加速大爆發。

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 157.51 點，或 0.59%，收 26,501.60 點。

標普 500 指數下跌 40.15 點，或 1.21%，收 3,269.96 點。

那斯達克指數下跌 274.00 點，或 2.45%，收 10,911.59 點。

費城半導體指數下跌 37.50 點，或 1.64%，收 2,246.15 點。

標普 11 大板塊僅金融和能源板塊收紅，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全數崩跌。IBM (IBM-US)；蘋果 (AAPL-US) 下跌 5.60%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.80%；臉書 (FB-US) 下跌 6.31%。

道瓊成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 2.63%；IBM (IBM-US) 上漲 2.53%；Nike (NKE-US) 下跌 2.26%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.05%；Visa (V-US) 下跌 1.71%； 陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.64%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 3.50%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.41%；美光 (MU-US) 下跌 0.20%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.37%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.63%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.42%。

台股 ADR 以日月光領漲。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.57%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.85%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 會計年度第 4 季 iPhone 銷量未達到預期，且並未提供 2021 年第一季財測，其股價下跌 5.60% 至每股 108.86 美元。

A

Twitter (TWTR-US) 每日活躍用戶增長人數不如華爾街預期，美大選不確定性可能拖累 Twitter 廣告主的季度廣告支出，其股價暴跌 21.11% 至每股 41.36 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 第三季財報優於預期，但因為疫情導致成本增加，本季的營業利益預測不如市場預期，其股價下跌 5.45%。

臉書 (FB-US) 第三季度在美國和加拿大的用戶數量有所下降，其股價下滑 6.31%。

經濟數據

美國 9 月 PCE 物價指數年增率報 1.5%，預期 1.7%，前值 1.4%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.5%，預期 1.7%，前值 1.6%

美國 9 月個人支出月增率報 0.9%，預期 0.4%，前值 1.0%

美國 10 月芝加哥 PMI 報 61.1，預期 58.5，前值 62.4

美國 10 月密大消費者信心終值 81.8，預期 81.2，前值 81.2

華爾街分析

11 月 3 日美國大選日即將來臨，病毒的傳播速度繼續加快，道瓊創下本周逾 6%。Stifel Economics 在一份報告中表示：「經濟不太可能輕鬆順著積極的路徑前行，特別是如果疫情升溫，破壞了 7 至 9 月的經濟復甦進展。」

對沖基金 Greenlight Capital 創始人 David Einhorn 稱，當標準普爾 500 指數在 2020 年 9 月 2 日創下歷史新高時，科技股正處於一個巨大泡沫之中。

美總統大選後，外界預期未來新的大規模刺激法案將推動資金行情從科技股轉向對經濟敏感的價值型股票。

Pacific Life Fund Advisors 資產配置主管 Max Gokhman 稱，9 月份對大型科技股的投資從「增持」降至「持有。」

瑞銀分析師表示：「對於大型科技股而言，其上漲空間變得越來越有限。」

富國銀行資產管理公司高級投資策略師 Brian Jacobsen 表示，已將其更多投資組合轉移到估值更具吸引力的週期性股票中，尤其是工業股票。