雙11購物優惠戰開打 銀行信用卡祭刷卡金全額埋單搶客

迎接網購年度盛事「雙 11」銀行磨刀霍霍衝業績，各自結盟各大網購平台相繼推出各式優惠搶卡友荷包，其中還有銀行霸氣祭出不限刷卡金額，購物刷卡金銀行全埋單的優惠，競相大撒幣搶雙 11 商機。

兆豐銀行今年攜手 momo、PChome、蝦皮、Yahoo 購物中心等四大購物平台，在雙 11 當天提供單筆刷滿 1111 元就送 111 元，不限金額消費還能抽「全額返現」，總計將抽出 11 名幸運兒，最高可獲得 11111 元回饋，血拚帳單全由兆豐買單。

此外，刷卡滿 8000 元並申請單筆分期，可再賺 1600 元回饋金，搭配兆豐 e 秒刷鈦金卡 3% 回饋，回饋率最高可達 23%。

國泰世華銀行與蝦皮、momo 購物網、PChome 線上購物、Yahoo 奇摩、淘寶 / 天貓、東森 / 森森、博客來及生活市集等 13 家知名電商推出各式刷卡活動，活動期間刷卡回饋率最高可達 10%。

國泰世華銀行表示，指定卡別還可加碼回饋，例如蝦皮購物刷蝦皮聯名卡回饋最高可達 31%；momo、PChome、Yahoo 及淘寶 / 天貓刷 KOKO 指定卡別也有 21.9% 回饋可拿，累積消費滿額再送 Dyson 吸塵器。

聯邦銀行今年與 momo 購物網、PChome 線上購物、淘寶網、蝦皮購物及東森購物合作，於雙 11 檔期刷聯邦卡，消費滿 1111 元即可獲得 111 元刷卡金、刷滿 11111 元，回饋金可拉高至 1111 元。

此外，高消費族群聯邦銀行更祭出大手筆回饋，只要消費滿 111111 元，即可獲 11111 元的高額刷卡金。

銀行主管提醒，在比較雙 11 刷卡優惠同時，也須留意各家銀行推出的電商滿額禮限制，部分以網購為主的信用卡通常會針對滿額回饋設限，或是要求必須完成登錄手續才能享有回饋金，在出手消費前先留意遊戲規則，才有機會把優惠賺好賺滿。