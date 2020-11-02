〈觀察〉高房價年代 調降青安房貸真能減輕購屋負擔？

為減輕首購族購屋負擔，由財政部主導的青安房貸確定再延長兩年，利率擬小幅調降至 0.03 個百分點至 1.4%，但在高房價民怨沸騰的年代，調降利率恐對民眾購屋效益恐十分有限，對銀行可能增加授信風險，對多數受薪階級而言則恐無濟於事。

台商資金回流加上超低利率再度炒熱房市行情，讓高房價議題屢成市場熱議話題，儘管財金部會異口同聲表態密切關注房價，並在必要時祭出因應措施，但始終處於「只聞樓梯響」的階段，遲遲未有實際行動出爐。

財政部日前拍板青安房貸再延長兩年，維持貸款年限 30 年、最高貸款額度 800 萬與可貸成數最高 8 成等既有條件不變，但為了更貼近市場行情，因此一段式利率從現行 1.43% 降至 1.4%，除提高貸款競爭力外，也盼能降低民眾購屋的資金負擔。

但調降利率真的有助於減輕多數人的購屋負擔嗎？從目前不動產市況與銀行承做實務來看，青安房貸的利率減碼，對於民眾來說恐怕是杯水車薪，以目前房價動輒 1000 萬起跳來看，申請青安貸款至少要自備 200 萬以上的自備款，日後本息攤至 2 萬跑不掉，在低薪、高物價的現在，單憑青安購屋恐怕還是很吃力。

青安貸款可申貸成數最高 8 成，對部分承作量較大的銀行來說，青安房貸的逾放比已高於一般房貸，加上不少銀行房貸放款量逼近 3 成警戒線，銀行基於風險控管多半會調降放款成數因應，對購屋者來說，勢必得掏出更多頭期款才能買房。

雖然政府一再宣稱，青安房貸僅限於名下無房的首購族，且調降低利率有助於降低購屋負擔，但實際上對多數受薪階級來說，高房價才是讓人望之卻步的關鍵，更何況市場不缺低利率、高成數房貸商品可挑選，政府如果想要減輕民眾購屋負擔，根本之道應該是拿出政策工具，抑制房價不合理飆漲，調降青安房貸利率恐無濟於事。