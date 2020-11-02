盤前財經大事搶先讀2020年11月02日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

中國財新製造業 PMI

法說會：世芯 - KY

除權息：國統

〈台股風向球〉法人提款加劇價跌量增壓力 靜待美大選結果

法人認為，台幣狂升帶來的資金效應已趨緩，本周台股都將處在美國大選不確定因素中，加上歐美新冠肺炎疫情擴大蔓延，市場震盪風險加劇，預料多空都將持續陷膠著拉鋸戰。閱讀全文...

十家銀行房貸放款比逼近警報區 不動產授信泡沫壓力加劇

金管會主委黃天牧之前於財委會表示，「房貸放款比重僅有 26.62%，顯示房貸授信品質相對穩健。」但他沒說的是，房貸放款比已連三年攀升，且個別銀行在 28% 以上逼近「警報區」的竟多達十家，顯示不動產授信的泡沫愈來愈大。閱讀全文...

國際油價跌至 5 個月新低價 台塑化本季營運有壓

國際三大原油連續 4 個交易日跌破 40 美元，並跌至近 5 個月來新低價，台塑化 (6505-TW) 第三季營運雖順利單季轉盈，但受二次疫情爆發影響，油價前景蒙上陰影，也為台塑化第四季營運增添不小壓力。閱讀全文...

〈聯電 40 周年〉8 吋產能到明年都將嚴重不足 未來營運年年成長

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 總經理簡山傑表示，目前看來第四季跟明年第一季，展望都不錯，未來營運將一年比一年好；目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。閱讀全文...

從債市看美國總統大選 華爾街正對民主黨「藍色浪潮」進行避險

隨著美國總統大選逼近，市場紛紛進行沙盤推演，據法國興業銀行分析師指出，目前從長短期利差與標普 500 指數的迴歸走勢發現，債市正在對民主黨的「藍色浪潮」進行避險。閱讀全文...