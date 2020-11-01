〈台股風向球〉法人提款加劇價跌量增壓力 靜待美大選結果

美國大選結果出爐前，台股雖有電子股財報利多，但仍持續淪為法人提款機，過去一周三大法人天天賣超，且一日比一日更多，法人認為，台幣狂升帶來的資金效應已趨緩，本周台股都將處在美國大選不確定因素中，加上歐美新冠肺炎疫情擴大蔓延，市場震盪風險加劇，預料多空都將持續陷膠著拉鋸戰。

法人分析，過去 2000 年美國大選時，小布希與高爾因得票數接近而訴諸最高法院裁決，當時延宕 36 天選舉結果才出爐，今年不排除也有類似的情況發生，股市短期須等待大選消息沉澱，多方才可能重啟新一波攻勢。

另一方面，歐美入秋後第二波疫情來勢洶洶，法國第二波封城令從 10 月 30 日起正式實施，至少要持續到 12 月 1 日，而歐洲感染率最高的國家比利時也緊急宣布鎖國至 12 月中旬，美國更是在上周四五已連 2 日逼近單日確診近 9 萬例新高。

籌碼面來看，三大法人上周全數交易日均呈現賣超，合計大賣 723.7 億元，其中，上周五光是外資即提款達 222 億元，創 1 個月來單日最大賣超，顯然外資避險情緒濃厚。

未來一周，台股持續處在第三季財報密集公布期，在市場資金無虞之際，個股仍有表現空間。

國泰證期研究部提醒，從量價結構來看, 大盤以跳空方式跌破短期月、季線的支撐，並呈現價跌量增的背離走勢，建議短線先站在觀望的一方。永豐投顧則建議投資人，操作採三低原則，分別為低價位並具轉機性、低基期以及美科技股相關性低的族群。