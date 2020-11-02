英國重啟封鎖 歐美經濟前景悲觀 油價亞洲盤重挫逾5%

新冠疫情於歐洲再度爆發，為控制疫情發展英國於當地時間周六晚間宣布加入歐洲主要國家「封鎖」行列，利空消息導致周一 (2 日) 亞洲油價開盤後應聲重挫，WTI 與 Brent 原油期貨均一度大跌逾 5%，紛紛創下五月底以來新低。

資料來源: investing.com

進入秋天之後，新冠肺炎在歐美兩地肆虐，面對來勢洶洶的第二波新冠肺炎疫情，歐洲各國紛紛升級防疫措施。

英國於當地時間周六晚間宣布英格蘭地區從 11 月 5 日起開始實施第二次全面封鎖，直至 12 月 2 日結束。

同日，奧地利也宣布將從 11 月 3 日起再次實施全國性封鎖；希臘則是宣布該國首都雅典和其他主要城市將實施局部封鎖一個月，宵禁也將擴大至全國。據統計，目前至少已有 12 個歐洲國家為防止疫情失控而宣布較大規模的封鎖令。

即便歐元區經濟第三季出現反彈，但目前歐洲多國疫情持續延燒，歐洲經濟核心德、法、英三國都重新啟動封鎖，歐洲經濟前景並不樂觀。

根據英國《金融時報》的一份調查顯示，各大銀行、機構的 18 名經濟學家普遍預計，歐元區經濟將在第四季再轉為衰退 2.3%。在原本歐洲還未出現大規模封鎖時，這些機構認為第四季歐元區經濟將持續反彈。

而在美國方面，根據統計顯示美國至少有 31 個州在過去一個月中出現單日新增病例最高的紀錄，同時有 15 個州單日新增死亡病例創紀錄。

美國疫情的復發雖然沒有為美國帶來大規模封鎖的政策，但疫情的擴散仍為美國第四季經濟表現投下變數。