〈能源盤後〉歐洲陸續鎖國 市場料OPEC+必然延後增產 原油漲約1%

週一 (2 日) 交易，原油期貨價格轉而收高，係因市場預期 OPEC + 將延後縮小減產規模的計畫，遏制了對能源需求前景以及歐洲擴大防疫限制的擔憂。

分析師認為，市場對美國大選的緊張情緒也是因素之一，因為投資者擔心不明確的結果將引發金融市場動盪。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）的全球經濟學家 Cailin Birch 評論，「市場擔心，主要已開發經濟體有邁向『雙底』經濟衰退的可能性，這點一直使油價承壓。」

「第二次經濟放緩恐讓未來幾個月的石油庫存再次上升。然而，OPEC + 相當了解此充滿挑戰的新環境。」

OPEC + 原本計畫自新年一年開始，將目前減產 770 萬桶 / 日的規模縮小至 580 萬桶 / 日，但 Birch 表示，經濟學人智庫預計，OPEC + 成員會在下次峰會上 (11 月 30 日) 同意「將現行減產配額再延長執行 3 個月，以應對嚴峻的冬季。」

路透社週一報導，俄羅斯能源部長計劃與國內石油公司討論有關 OPEC + 石油產量協議。

「OPEC + 推出更大的生產限制，可望小小推升石油價格，使其返回 40 美元基準線。美國石油和天然氣產業的溫和復甦也應有助於避免供應端構成價格進一步壓力。」Birch 說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 45 美分或近 1.2%，收每桶 36.24 美元。盤中低點觸及 33.64 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 41 美分或近 1.1%，收每桶 38.35 美元。盤中低點觸及 35.74 美元。

OANDA 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「如果 OPEC + 不盡快做出反應，這壓力會持續提升，接著 Brent 和 WTI 原油可能都會再次貼近每桶 30 美元。」

「該組織只能承受這麼多，但這些防疫封鎖卻只會進一步擴大，現在問題不是在於他們要不要撤回增產的計畫，而在於什麼時候撤回。」

因應確診人數不斷上升，繼法國和德國採取更嚴格的防疫措施後，英格蘭將是第二個重啟鎖國的歐洲國家。

《華爾街日報》對約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據的分析表明，美國每日確診人數上週創下新高紀錄，且在許多州，新增確診人數 7 日平均線仍高於 14 日平均線，意味著病毒仍在加速傳播。

美國週二將舉行大選，週日民調顯示拜登領先川普 10 個基點。分析師表示，爭議結果出現的可能性是市場的風險因素，可能會引發跨資產類別的波動性劇烈上升。

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