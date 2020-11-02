【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 上周五在美財政刺激新方案的談判破裂，新冠肺炎確診人數飆升，VIX 恐慌指數居高不下，蘋果領跌，Twitter 暴跌逾 20%；終場美股四大指數跌幅介於 - 0.59~-2.45%；蘋果 - 5.60%；台積電 ADR-1.20%；聯電 ADR-2.57 %。

2. 雖上週四美國反彈，但在蘋果盤後公布財報股價跌幅逾 5%，加上美國總統大選本週二舉行，在不確定因素影響下，投資人退場觀望，上週五台股以小跌開出後，又受到美股電子期跌幅擴大下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌 116.57 點的 12,546.34 點作收，跌幅 0.92%，成交量 1,987.99 億元。三大法人合計賣超 273.31 億元：外資賣超 222.13 億元、投信賣超 2.81 億元、自營商賣超 48.37 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，持續整理的格局。

(2)、均線：60 日線走平下彎，本周若反彈站不回季線，恐將持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 10/27 出現死亡交叉，上周五 K、D 持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

4. 櫃買指數下跌 0.72%，收在 161.93 點，回測半年線，支撐約 160 點附近，壓力約在 163.8 點附近。

5. 觀盤重點：指數在上周四跳空跌破季線，上周五持續修正，且價跌量增之下，投資人退場觀望氣氛濃厚，下檔短撐恐下看半年線，留意何時帶量縮腳 K 線的反轉信號出現，再來逢低擇優布局為宜。

6. 美國將在美東時間 11 月 3 日舉行選舉，過往結果都在美東時間 3 日晚間（台北時間 4 日上午至中午）大致底定，但今年因增添諸多複雜因素，結果可能比往年更晚揭曉，投票夜可能難以得知總統大選贏家，過去等待計票結果的「開票夜」，可能延長為「開票周」。

7. 行政院「打炒房」動起來，祭出抑制炒房組合拳。內政部已將「實價登錄地政三法」重送行政院，最快這兩周可送立院審查；國發會也積極研議房地產景氣指標，作為政府監看房價參考指標；內政部則大動作出手稽查預售屋，要抑制紅單炒作亂象。

8. 蘋果公布財報後走跌，但無礙市場持續看好 5G iPhone 銷售成績。摩根大通發布蘋概股報告一口氣上修第 4 季與今年 iPhone 12 出貨表現，並預估明年第 1 季 iPhone 12，總出貨將比今年同期大增近五成，相關如台積電（2330）、玉晶光 (3406)、鴻海(2317) 等概念股，力薦逢低布局。

9. 網通 IC 設計大廠瑞昱（2379）搶搭 5G 商機，將以 WiFi 6 及乙太網路晶片雙管齊下，全面進軍中國大陸、歐美等路由器（Router）及用戶終端設備（CPE）市場。法人指出，瑞昱 WiFi 6 正逐步放量出貨，且成功卡位進入品牌大廠供應鏈，加上乙太網路晶片出貨續旺，2021 年第一季業績將開始大啖 WiFi 6 及新一代乙太網路晶片商機。

