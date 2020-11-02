【Wen姐筆記】美國選總統 台股也緊張！12500關卡保衛戰開打

美國總統選舉進入倒數，選情緊繃，台股也跟著緊張! 上周五台股尾盤急挫，外資狂倒 222 億元，加權指數以 12546.34 點作收，成交值放大至 1999 億元。月季線跳空失守後，台股持續南下，今天為失守月季線的第 3 個關鍵交易日，多方即使無回到季線，最好也得先求止跌，否則空方氣焰高漲，提防南下列車速度更快! 12500 點關卡保衛戰將是中線角力重點。關鍵點位為 12424、12456、12520 點。

台股多方如愈展現較強力的抵抗力道，最好能儘速收復 12555 點，甚至收復 12600 點城池，兩端哨站為 12588 與 12616 點，如能進一步收復 12633、12666 點，則有機會反彈，挑戰 12700 點關卡。12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點。但如多方根本無力抵抗，進入 12500 點關卡保衛戰，兩端哨站為 12486 與 12520 點，棄守空方氣焰高漲，需提防回測 12456 與 12400 點關卡，兩端哨站為 12424 與 12386 點，如再棄守需提防續往 12353 與 12300 點關卡回測，12300 點兩端哨站為 12282 與 12313 點。12144 則是大箱型最後防線!

10 月台股往 13000 點挑戰時，量能不出，愈盤量愈縮，但往南卻愈殺量愈大，以量價表現來看，對多方相當不利。美國總統大選前，多方處於守勢，且目前大盤已失守月季線，多單水位早該減持，如果不擅長作空，空手看戲也是不錯的策略。

總之，解鈴還須繫鈴人，電子權值股，從半導體族群到蘋概三王，都必須有止跌表現才行，另外需特別留意新台幣匯率表現，如新台幣匯率轉貶，也得提防外資熱錢繼續流出!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)