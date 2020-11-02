〈台股盤中〉聯發科、聯電領跌 紅翻黑面臨12500點保衛戰

美國總統大選將在明日進行，台股今 (2) 日觀望氣氛濃厚，儘管聯發科、聯電分別在上周五、六釋出營運佳音，但獲利了解賣壓出籠，股價紛紛重挫下跌，壓抑大盤一度跌逾 60 點，失守 12500 點，盤面由傳產相關概念股撐盤，指數面臨 12500 點保衛戰，今日成交量預估約 1700 億元。

觀察權值股表現，上周舉辦法說會的科技大廠，今日股價多數都面臨壓力，包括聯發科、聯電、台達電等，跌幅均逾 3% ，蘋概三王僅鴻海站穩盤上，台積電、大立光皆在盤下游走，金融、塑化權值股則扮演穩盤要角。

高價股也一片綠油油，千金股祥碩、信驊、譜瑞 - KY 等，今日持續修正，跌幅達 1-3%，上周強攻漲停的亞德克 - KY 也回檔，跌幅近半根，昇佳則因手機需求不振干擾，重挫逾半根跌停板，創三個月新低。

隨著台股進入財報旺季，個股表現回歸基本面，今日包括正文、台表科、豪展、日月光投控等，第三季財報表現優異，股價強漲表態，漲幅達半根以上，正文更攻上漲停板，創下兩年十個月來新高。

美國總統大選將至，內外資沙盤推演五套劇本，最擔憂大選結果出現爭議，屆時將影響台股修正 300-500 點，因此買盤意願也縮手，預計結果出爐前，台股上檔壓力重重。