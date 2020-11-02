〈車市〉前10大車商排名洗牌 日產奪回亞軍 賓士罕見雙衰退

10 月新車銷售數據出爐，本月排名明顯洗牌，除了和泰車 (2207-TW)TOYOTA 穩居冠，裕日車 (2227-TW)Nissan 再度衝上亞軍，反觀賓士和福特排名下滑，其中，賓士罕見呈現月減、年減的雙衰退態勢，反映缺車狀況；而整體車市新車掛牌數 39792 台，月增 6%、年減 3%，仍創近 10 年來同期次高，僅次去年，顯示車市買氣相當熱絡。

10 月賓士仍穩居高級進口車銷售龍頭，單月掛牌 2601 台，月減 27.2%、年減 14.4%，罕見成長率雙雙呈現衰退，其中，熱門車款 C 系列、S 系列和 GLC 系列和 GLE 系列均有較去年同期 19-48% 不等的衰退狀況，但整體銷量仍遙遙領先居二、三名的 LEXUS 1925 台，BMW 1860 台。

和泰車雖持續穩居冠，但 10 大汽車品牌中，較去年同期衰退的 3 個品牌除了賓士，另外 2 個為 TOYOTA 和 LEXUS，TOYOTA 月銷量 10832 台，月增 57.8%，年減 9.3%，而排名維持第 8 的 LEXUS 銷售 1925 台，月增 16.2%，年減 13.8%。

比較特別的現象是，TOYOTA Corolla Cross 掛牌逾 4600 台，占品牌比重超過 40%，超越 Altis 的掛牌數 2000 餘台，以及 RAV4 的 1900 餘台，穩居新一代神車，隨著 Corolla Cross 接單陸續出貨，未來挹注 TOYOTA 的動能可期。

而 Nissan 本月再度拿回亞軍位置，單月掛牌 3691 台，月增 47.2%、年增 13.8%，其中，Sentra、Kicks 分別銷出 1015 台、1507 台，靠著此兩款車就挹注的 Nissan 品牌近 70% 的銷量。

累計前 10 月，新車總掛牌數達 365598 台，年增 3.5%，前 10 大品牌中，僅 Nissan、Honda 較去年同期衰退，分別年減 4.2%、8.2%。