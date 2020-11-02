台積電美國新廠大舉徵才 開出研發、AI/機器學習工程師等18項職缺

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠後，赴美設廠議題始終是市場焦點，而台積電近日也在 LinkedIn 上大舉徵才，職缺囊括各類研發工程師、AI / 機器學習工程師、廠務機電工程師等，積極籌備美國建廠事宜。

台積電在 LinkedIn 上以「2020 U.S. Recruitment」大舉徵才，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城，共開出 18 項職缺。

職缺內容囊括 3DIC 封裝研發工程師等各類研發工程師、AI / 機器學習工程師、製程整合工程師、製造主管、廠務電力工程師、廠務機電工程師、IT 架構工程師、自動化設備軟體工程師等，也啟動實習生計畫「2021 DNA Internship Program」。

台積電宣布將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠後，赴美設廠議題始終是市場焦點，台積電全球政府事務副總經理克利夫蘭 (Peter Cleveland) 10 月中旬在 LinkedIn 上的發文也意外透露，美國新廠將落腳亞利桑那州鳳凰城，當時，台積電回應，赴美設廠計畫積極準備中，但目前還未做出最終建廠決議。