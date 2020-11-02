晶華Q3獲利創今年高點 EPS 1.59元 將插旗北投開第二家溫泉旅館

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (12) 日召開董事會並公布財報，單季稅後純益 2.02 億元，年減 27.64%，每股純益 1.59 元，為三季以來高點，董事會也通過，將與富邦人壽簽訂租賃契約，於台北市北投區開發晶泉丰旅溫泉旅館案，預計規劃 126 間客房和湯屋，及 2 間餐廳，目標 2024 年第二季起營運。

晶華第三季合併營收 14.93 億元，年減 7.43%，營業毛利 4.62 億元，年減 12.78%，毛利率 30.97%，年減 1.9 個百分點，營業利益 2.6 億元，年減 19.15%，年減 2.52 個百分點。累計前三季稅後純益 4.38 億元，年減 57%，每股純益 3.44 元，晶華指出，

晶華說明，由於邊境管制，台北晶華酒店無境外旅客，導致客房營收年減達 1.37 億元，年減 56%，所幸，隨著國旅發酵，旗下晶泉丰旅、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店和達美樂等營收、獲利均有成長，第三季也認列政府的紓困補助款 0.26 億元。

晶華前三季獲利衰退超過 50%，同樣是因客房受邊境管制影響導致營收年減 4.3 億元，年減幅逼近 60%，再加上去年同期有認列子公司 Silks International Investment Inc. 處分日本東京投資性不動產利益，墊高比較基期。

晶華強調，儘管遭受疫情衝擊，但集團整體業績在全台觀光業界仍保持領先。

展望後市，延續暑期訂房盛況，晶華說明，集團營運重點仍全力鎖定城市度假商機，而 ITF 旅展開跑至今，展場攤位業績較去年同其不僅成長近 30%，更創歷年新高，看好有助第四季和明年住房表現。