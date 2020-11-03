新訂單、就業給力 美國10月ISM製造業PMI升至2年新高

美國供應管理協會 (ISM) 週一 (2 日) 公布最新製造業數據，受惠於強勁的新訂單和就業成長，10 月 ISM 製造業 PMI 躍升至 59.3，寫下近 2 年新高。

10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 67.9，前值 60.2

生產指數報 63.0，前值 61.0

雇傭指數報 53.2，前值 49.6

供應商交貨指數報 60.5，前值 59.0

存貨指數報 51.9，前值 47.1

客戶端存貨指數報 36.7，前值 37.9

價格指數報 65.5，前值 62.8

未完成訂單指數報 55.7，前值 55.2

出口訂單指數報 55.7，前值 54.3

原物料進口指數報 58.1，前值 54.0

10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

今年稍早，新冠疫情為工廠產能造成龐大壓力，然而，隨著企業重啟營運，製造業開始邁向復甦，強勁的銷售和資本投資幫助削減存貨，並推升工廠訂單。

從細項指數來看，10 月新訂單指數自上月的 60.2，大幅升至 67.9，達到 2004 年 1 月以來最高水平，訂單激增同時帶動製造業就業人數成長，10 月 ISM 製造業僱傭指數升至 53.2，為 2019 年 7 月以來首次擴張。

10 月客戶端庫存指數降至 36.7，創 10 年新低，且為疫情爆發連續六度下滑，為未來訂單奠定成長基礎。10 月出口訂單指數亦升至 55.7，為 2 年多以來最高，顯示海外需求強勁。

ISM 報告中的受訪產業人士對於銷售及需求前景多半抱持樂觀態度。

ISM 商業調查委員會主席 Timothy Fiore 於聲明中表示：「美國製造業已連續 3 個月表現良好，需求、消費和生產投入均顯示出正常擴張週期，儘管部分產業所經歷的困難在短期內仍將持續，但整體表現依舊超出預期。」