〈美國總統大選〉憂選舉難產匯市拉鋸 台幣終止連3貶收28.909元

美國總統大選倒計時，新台幣兌美元今 (2) 日一度勁揚逾 1%、觸及 28.5 字頭，但市場擔心選舉結果難產，匯市買賣力道呈現拉鋸，加上央行尾盤「踹一腳」，硬是沒收大部分升幅，終場台幣終止連 3 貶，收 28.909 元，小升 1.6 分，仍維持在 28.5-28.9 元區間震盪。

在出口商拋匯帶動下，新台幣兌美元匯價早盤快速升破 28.6 元關卡，升值多達 3.35 角，來到 28.59 元，往「彭淮南防線」靠攏，不過，買盤上攻力道有限，加上部分進口商伺機進場買匯，因此，台幣一路在 28.6 元附近整理。

在收盤前半小時，央行按慣例進場調節，但並未過多干預，新台幣兌美元以 28.909 元作收，升值 1.6 分，終結連續三個交易日的貶勢，台北外匯市場成交金額 8.11 億美元，加上元太總成交金額為 11.135 億美元。

外媒指出，川普或拜登當選美國總統差別不大，但若未立即分出勝負、陷入膠著，恐為金融市場帶來動盪，因此，美元指數持續走軟。

觀察主要貨幣兌美元走勢，韓元升值 0.18%，台幣、人民幣、泰銖則升值約 0.03%-0.06%，日圓則貶值 0.08%，歐元及英鎊同步走貶。