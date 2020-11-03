〈紐約匯市〉美國大選日將登場 投資人謹慎 美元升抵1個月高點

美元指數周一 (2 日) 攀抵一個月高點，主要貨幣隱含波動率也上升到 4 月以來最高，反映投資人對 11 月 3 日美國大選結果感到不安。

民主黨候選人拜登在全國民調中保持領先，但他和現任總統川普在搖擺州看起來勢均力敵。投資人對 2016 年民調失準、川普勝選的情況也依然記憶猶新。

富國銀行宏觀策略師 Erik Nelson 說：「在四年前發生的事情之後，人們自然會對有關大選的任何形式的預測持懷疑態度。大選愈接近，結果延後出爐或出現爭議的可能性愈高，這是風險資產下跌的完美風暴。」

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，周一紐約尾盤上漲 0.02% 至 94.12，稍早一度攀抵 94.29，是 9 月 29 日至今最高。歐元對美元貶值，美元兌日圓攀高。

美元在過去一周走強，風險情緒惡化，投資人因大選結果的不確定性而減少部位。

野村證券外匯分析師 Jordan Rochester 說：「波動性正在上升，因為大選前後避險的流動性非常少。」交易員大多針對歐元貶值和美元升值避險。

美國聯準會 (Fed) 周三起召開為期兩日的例行決策會議，美國勞工部周五將公布 10 月非農報告，都是牽動匯市的重大事件。

新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例持續激增，也抑制風險情緒。歐洲病例數五周以來增加一倍，染疫總人數已經超過 1000 萬。

英國在周末宣布封城，英鎊走低。英鎊兌美元下觸及 1.2852 美元，為 10 月 7 日以來最低。

摩根士丹利建議做空美元 / 加元，理由是美國大選後，風險需求將回升。

花旗銀行對選舉結果做出四種情境假設。第一，假如美國政壇維持現況，也就是川普連任、共和黨掌控參院，將嘉惠風險資產以及美元；第二，假如拜登當選、但出現分裂國會 (例如共和黨保住參院多數、民主黨仍掌握眾院)，這可能代表財政刺激終將落空，支撐美元。

但假如情況是較多人預期的藍色浪潮，也就是拜登當選、民主黨拿下參眾兩院，這將有利風險資產，但不利美元。

最後是華爾街最害怕的爭議選舉結果，這將不利風險資產，有利日圓。

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