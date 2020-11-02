高端攜越南NIHE執行新冠二期臨床 可望獲東協、WHO採購

高端疫苗 (6547-TW) 將攜手越南衛生部旗下國家衛生暨流行病學研究所 (NIHE) ，啟動新冠疫苗二期臨床試驗，總經理陳燦堅表示，合作案除有助加速收案外，未來不排除提供疫苗原液給越南進行充填，有機會銷售至東協、WHO 國家。

陳燦堅指出，高端的新冠疫苗若開發順利，將優先滿足國內需求、再往海外銷售，其中越南已有幾家疫苗廠，未來若高端要把疫苗銷售至亞洲地區，越南將是重要生產基地之一。

陳燦堅表示，台灣不是東協、WHO 成員國，要打入國際就需借重越南在國際上的優勢，若高端新冠疫苗順利取得台灣、越南等地政府機關相關認證，中長期可由高端提供疫苗原液、半成品，再由越南廠充填生產，有機會因此成為 WHO 主導的新冠疫苗全球取得機制平台 (COVAX) 採購對象。

陽明大學校長郭旭崧補充，至目前為止，台灣疫苗開發進展順利，但因受到國際政治因素、法規政策影響，WHO 未能直接向台灣廠商採購疫苗產品，因此高端與越南 NIHE 合作，有望突破法規，將疫苗銷售至全球。

高端規劃在越南執行二期臨床試驗，陳燦堅指出，目前衛服部在新冠疫苗二期臨床試驗計畫，收案人數需提升到 3000 人，雖然在台灣收案難度不高，但若與 NIHE 合作，將有助加速收案速度，初步規劃在台灣收 2000-2500 人、越南收 500-1000 人，預計 12 月底展開二期試驗。

陳燦堅表示，以目前公司產能來看，預計 2021 年可生產 1000-2000 萬劑新冠疫苗，在率先滿足國內需求下，未來將可供應越南 300-1000 萬劑疫苗。