雙A營運報捷 宏碁在美線上銷售亮眼、華碩LCD奪日本冠軍

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 在遠距商機、宅經機帶動下，筆電、周邊產品出貨報捷，其中，宏碁拿下亞馬遜 (AWS-US) 網路在美筆電銷售冠軍，華碩 LCD 螢幕第 3 季則在日本市場出貨年增 2.4 倍，位居銷售冠軍。

華碩表示，受惠居家辦公、遠距教學與線上遊戲等宅經濟需求，帶動顯示器產品出貨，根據日本 IT 媒體 BCN 最新統計，華碩 LCD 螢幕在日本市場出貨動能強勁，第 3 季出貨量年增 2.4 倍，也連續 4 個月蟬聯 BCN 銷售冠軍，累積今年前 3 季出貨年增翻倍，全年可望拿下年度銷售冠軍。

宏碁指出，疫情讓居家辦公及遠距教學成為新常態，線上銷售也成為疫情下趨勢，根據亞馬遜平台資料顯示，宏碁在美國線上銷售亮眼，其中，筆電在前五名中囊括第一、第三名，桌機、All-in-One 也拿下銷售第一，另外，因應疫後商機，順勢推出抗菌系列筆電，並強化 Chromebook 產品，可望站穩教育、商用市場市占地位。

展望未來，華碩指出，後疫情新生活常態持續帶動個人電腦需求成長，加上新平台產品第 4 季逐步放量，對未來數季營運維持正面看法，估今年全年筆電、主板等零組件出貨都將成長雙位數，宏碁也認為，遠距商機已成新常態，明年也有換機潮效應，筆電供不應求現象將延續。

雙 A 日前也公告 9 月自結，均優於市場預期，其中，宏碁 9 月受惠遠距商機、Chromebook 需求強勁，單月純益達 8.42 億元、年增 84.96%，每股賺 0.28 元，華碩 9 月純益則達 37.39 億元、年增 62.02%，每股純益 5.04 元。