富邦金為四大馬拉松助力 成台灣唯一贊助之金融業

每年歲末臺北城最大體育盛事「2020 臺北馬拉松」，今年將於 12/20 舉辦，在全球因疫情衝擊，人們生活及工作型態顯著改變的情況下，唯有台灣防疫有成，能透過馬拉松運動和世界共享臺北城的美好。有感於近年來國人跑馬拉松風氣日益盛行，城市馬拉松更是全球各大城市行銷重要一環，富邦金控自今年起，成為唯一贊助「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事之金融企業，富邦期許藉此帶動全民健康風氣，更讓全世界看到台灣！

富邦金控依聯合國永續發展目標（SDGs）擬訂「永續經營願景工程」策略藍圖，制定正向關懷策略，以 SDGs「促進全民健康福祉」為宗旨，自 2009 年起支持臺北馬拉松至今已長達 12 年，除了推廣全民運動風氣，更結合金融本業，提供創新金融服務，如提供大會保險、北富銀線上刷卡服務、推出全台首張馬拉松跑者專屬旅平險及促進健康的外溢保單「天行健定期健康保險」等，累計為近五十萬臺北馬拉松參與者提供多樣金融創新服務及保障。

此外，為讓一般大眾能與專業跑者同享馬拉松盛事氛圍，富邦金控特別規劃「富邦帶你一起 RUN」品牌行銷活動，透過線上與線下行銷活動互動串聯，讓馬拉松除了是跑者追求最佳成績的競技比賽外，更成為城市創造集體記憶的最佳舞台。創新有趣的馬拉松品牌行銷活動，獲得民眾廣大迴響，不僅臺北馬拉松十年影片觀看突破百萬人次，相關數位活動觸及人數高達四千萬人次，更獲得 TCSA 台灣永續獎創意溝通獎的肯定。

從運動推手到環境倡議

富邦金控對馬拉松的支持，屢獲教育部體育推手獎的肯定。今年，富邦金控更主動響應聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 倡議之運動環境行動 (Sports for Climate Action)，宣布於 2025 年前，將贊助三場永續環境之運動賽事，同時積極與賽事主辦單位合作，將永續理念實踐於賽事規劃中。如今年於富邦盃少棒賽中提供參賽選手可重複使用之水瓶，降低瓶裝水使用，並將於臺北馬拉松現場設置廢棄物再造的特色裝置，鼓勵跑者減少一次性產品的使用，共同追求環境永續。

富邦帶你一起 RUN，減塑環保不能忘！富邦作為運動的企業推手，將持續透過大型國際賽事的舉辦，推廣環境永續概念，擴大影響力，讓我們生活的地球更加美好！

四大馬拉松特色行銷 展現臺灣特有活力

富邦金控今年開始贊助最富人情味的「台灣米倉田中馬拉松」，成為唯一贊助「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事之金融企業。(賽事主辦單位提供)

有感於國人對於馬拉松運動的喜愛，富邦金控今年正式成為唯一贊助體育署重點輔導的台灣四大馬拉松賽事之金融業！邁向 2021 年，「富邦帶你一起 RUN」將與地方政府合作，結合四大城市特色規劃創意行銷活動，展現台灣城市活力同時，更讓世界各地跑者親身體會台灣城市之美。

最陽光的「高雄富邦馬拉松」，路線結合山、海、河、港以及民俗節慶特色，打造海港城市的專屬儀式感。(高雄市政府運動發展局提供)

例如最富人情味的「台灣米倉田中馬拉松」，結合在地創生，活絡地方經濟的同時，跑者可以充分感受「在稻浪天堂中奔馳」的快感；最「勇感」的「臺北馬拉松」，不僅是台灣最具指標性的馬拉松賽事，更是台灣第一個獲得世界田徑總會（WA）銅標認證的「市區馬拉松」賽事，一場賽事讓跑者將首都風采盡收眼底；最陽光的「高雄富邦馬拉松」，今年路線結合山、海、河、港以及民俗節慶特色，打造海港城市的專屬儀式感，一場馬拉松讓您同時享有海港及台灣節慶氛圍；台灣唯一銀標認證賽事，最強悍的「新北市萬金石馬拉松」，濱海賽道盡顯台灣與海共生特色，讓跑者挑戰自我極限的同時體驗台灣強韌的生命力！

新北市萬金石馬拉松為世界田徑總會（WA）銀標賽事，擁有全臺最美麗的「維納斯海岸線」，吸引國內外菁英好手同場較勁。(新北市政府體育局提供)

自 2020 年 11 月開始，富邦金控將於官方臉書粉絲團推出「富邦帶你一起 RUN」互動遊戲，不是馬拉松參賽者也能盡享運動樂趣，累積健康財富。此外，四大馬拉松現場富邦將提供跑者服務、應援等創意互動內容，想了解台灣之美，享受台灣四大馬拉松之樂，也可關注富邦 FUBON 官方粉絲團。