盤前財經大事搶先讀2020年11月03日

今日操盤前瞻

法說會：瑞昱、信邦、環球晶

除權息：台中銀、VHQ-KY

果迷又要熬夜啦！蘋果第三場秋季發表會 11/11 凌晨登場

蘋果今年秋季發表會「連續劇」上演，還有 One more thing (神祕新品)！週一 (2 日) 蘋果已正式寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會訂在美西時間 11 月 10 日晚間 10 點 (台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點) 登場。閱讀全文...

美國總統大選夜後 美股可能的贏家

美國總統大選進入倒數最後一天，全球股民正繃緊神經，摩根大通等華爾街分析師獻出「紓壓布局」策略，點評選後可能出現的川普概念股或拜登概念股。閱讀全文...

國壽、富邦壽搶到螞蟻科技 IPO 門票 中壽申購落馬

中國電商巨擘螞蟻科技將於 11 月 5 日在「A+H」股同步上市，國內有三大壽險公司參與申購，最後國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽砸超過 29 億元、富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽則是花 0.57 億元雙雙搶到 IPO 門票，且都是選擇參與香港交易所 IPO。閱讀全文...

華新科訂單能見度長達 3 個月 Q4 沒有悲觀理由

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 發言人李定珠今 (2) 日表示，第四季雖然進入傳統淡季，但訂單能見度仍長達 3 個月，支撐報價持穩，加上庫存水位偏低，整體來看沒有悲觀的理由。閱讀全文...

4 家壽險公司 11 月續降宣告利率 6 家新台幣保單苦守 2%

11 月十大壽險中，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、全球人壽等 4 家續降宣告利率，其中，全球人壽調降台幣保單後，成為第 4 家宣告利率「破 2」的壽險公司。閱讀全文...