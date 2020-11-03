〈每日外資外匯觀點〉完美風暴來襲？做好對沖美元上漲的風險

美國大選結果最快當地時間周二晚上出爐，提前投票人數已經創下新高紀錄，歷經上周跌勢後，避險情緒放鬆，今天亞洲盤交易時間金融市場普遍上漲，黃金現貨小跌，美元指數也拉回至 93.9806 附近整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

本周市場關注的大事除了美國大選外，還有聯準會利率決議及非農等重磅數據，在避險情緒下，美元指數過去一周走強，周一並來到近一個月高點。

投資人的風險部位在美國大選日前進行對沖，主要貨幣的波動預期升至 4 月來新高，野村證券外匯分析師表示，波動性上升主要是因為圍繞大選進行對沖的流動性非常稀薄，一般來說，交易員都在對沖歐元貶值和美元升值的風險。

富國銀行策略師表示，上周市場進行規避風險，這是相當合理的，愈接近美國大選，開票結果出現推遲或爭議的預期愈高，這是風險資產下跌的完美風暴。

本周市場最大的未知數是美國選舉結果能否馬上揭曉，ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 指出，隨着美國大選逼近，投資者態度轉向觀望。

Vital Knowledge 的報告中指出，在美國大選結果明朗前，市場基本上仍處於觀望狀態，一旦選舉結束，財政刺激談判恢復，以及央行進一步的支持，市場可能會在短短幾天內變得更加明確。

芝加哥藍線期貨首席市場策略師 Phillip Streible 預期，未來 72 小時內市場波動將會加劇，因此投資人會將黃金和白銀視為避險工具。此外，無論川普或拜登當選，都存在持續刺激的潛在因素，各國央行正在擴大資產負債表，利率在較長時間內將保持低水位。

渣打銀行更直接表示，如果拜登贏得美國大選，美元將會走軟，並致使更多資金流向新興市場股票和以當地貨幣計價的債券。