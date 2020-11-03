〈財報〉5G手機挹注思佳訊Q4營收 毛利下滑引市場擔憂 盤後跌1.5%

無線通訊 IC 大廠思佳訊 (Skyworks) 週一 (2 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度第四季 (10/2 止) 財報，受到手機、IoT、車用與 5G 基建需求帶動下，營收和每股盈餘方面大幅超越公司先前預測，但毛利率下滑引起市場擔憂，盤後下跌近 1.5%。

思佳訊 2021 年度第 1 季的營收和獲利預測皆優於華爾街預期，該公司表示，由於美國已在 9 月下達華為禁令，財測中已不包含任何華為訂單。

思佳訊 (SWKS-US) 週一收盤小漲 0.59%，以每股 142.12 美元作收，而在盤後公布財報後，思佳訊股價開高走低，一度上漲至每股 144.99 美元，尾盤下跌 1.49% 至 140 美元。

思佳訊股價日線圖 (圖: Google)

2020 年 Q4 財報 GAAP 關鍵數據：

營收報 9.57 億美元，季增 30%，年增 16%，優於分析師預期的 8.41 億美元

稀釋後 EPS 報 1.46 美元，年增 20%

營業利益報 2.67 億美元，年增 15%

淨利報 2.46 億美元，年增 17%

毛利率為 48%，較去年同期減少 110 個基點

營益率為 28%，較去年同期減少 30 個基點

2020 年 Q4 財報 non-GAAP 關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 1.85 美元，年增 22%，優於分析師預期的 1.52 美元

營業利益報 3.34 億美元，年增 19%

淨利報 3.12 億美元，年增 20%

毛利率為 50.4%，較去年同期增加 10 個基點

營益率為 35%，較去年同期增加 100 個基點

2020 財年 GAAP 關鍵數據：

營收 33.55 億美元，年減 1%

稀釋後 EPS 報 4.8 美元，年減 2%

營業利益報 8.92 億美元，年減 6%

淨利報 8.14 億美元，年減 5%

毛利率為 48.1%，較去年增加 60 個基點

營益率為 26.6%，較去年同期減少 160 個基點

公司 Q4 聲明：

思佳訊財務長 Sennesael 在電話會議中指出，第四季毛利率下滑 100 個基點，主要受到新冠肺炎衝擊、供應鏈調節狀況影響。

執行長 Liam Griffin 在財報聲明中表示，思佳訊受到手機、IoT、車用與 5G 基建需求帶動下，第四季在營收和每股盈餘方面大大超出公司在第三季提供的財測，未來思佳訊將持續為手機 OEM 以及物聯網 (IoT) 客戶提供更多 5G 應用設備。

Griffin 在電話會議中表示，5G 設備需求正在增加，目前已有 38 國家正式啟用 5G 網路，有更多國家也正擴大 5G 建置，屆時 2022 年將有 12% 手機支援 5G 通訊，2023 年將提升至 50%，旗下 Sky5 平台也漸受三星、OPPO、Vivo、小米與 Motorola 等一級 (Tier-1) 手機原始設備製造商 (OEM) 業者青睞。

除 Sky5 平台受手機等客戶喜愛外，思佳訊的 Wi-Fi 6 解決方案也受到電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 與網通 NETGEAR(NTGR-US) 和華碩 (2357-TW) 所採用，與臉書 (FN-US) 合作開發新 Oculus AR / VR 設備以及與波士頓科學 (BSX-US)、奇異 (GE-US) 發展醫療相關應用。

在低延遲無線音頻解決方案上則接獲 Logitech、Razer 和 Sony 多家電競耳機大廠的訂單，車用方面的車載資通訊前端系統 (telematic front system) 受 BMW 與特斯拉 (TSLA-US) 所採用，而高速車聯網解決方案客戶則包含戴姆勒、韓系和日系等車廠。

2021 Q1 財測展望:

營收介於 10.4 億美元至 10.7 億美元區間，財測中點為 10.15 億美元，季增 10%，年曾 18%，高於 FactSet 預期的 9.34 億美元

毛利率介於 50.25% 至 50.75%

non-GAAP 稀釋後 EPS 2.06 美元，高於 FactSet 預期的每股 1.81 美元

展望未來，Griffin 表示，本季營收將持續受到一級手機 OEM、車用、IoT 客戶的訂單挹注，未來思佳訊對 5G 技術的投資為也將開花結果，除了奠定了基礎外，獨特的定位使思佳訊將能夠實現長期的盈利成長，不過，整體而言，目前 5G 週期仍處於初期成長階段，尚未能大幅貢獻營收。

有關華為對思佳訊的影響時，Sennesael 表示，此前華為約占思佳訊 3% 的營收，由於 9 月中旬已正式下達禁令，因此 2021 財年第一季財測中已不包含任何華為訂單。

思佳訊預計於 12 月 10 日發放每股 0.50 美元的普通股現金股利。