〈貴金屬盤後〉全球確診人數持續攀升 美大選前夕 黃金連漲2日

週一 (2 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因全球新冠確診人數上升，歐洲實施新封鎖措施，在美國大選前一日，投資人益發擔憂美國經濟復甦前景。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.60 美元或 0.7%，收每盎司 1892.50 美元。.

12 月白銀期貨價格上漲 39 美分或 1.6%，收每盎司 24.033 美元。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「歐洲和全球各地新宣布的封鎖措施尚未對金價產生重大影響，這意味著投資者可能覺得新冠病毒的衝擊已經在價格上反映了。」

「但最主要是，美國總統大選在即，投資者轉為觀望。」

週日公佈的《華爾街日報》 / NBC 新聞最終民意調查顯示，民主黨拜登 (Joe Biden) 領先川普 10 個百分點 ( 52% 對 42%)，基本上從 10 月中旬以來，拜登一直維持領先 10-11 個百分點 。

Wilshire Phoenix 管理夥伴 Will Cai 表示，選舉結果的影響可能會持續一週或數週，但新冠疫情「近期內不會立刻消散，其經濟衝擊和各國政府與央行的反應措施也不會很快地消失。我們認為，未來幾年或至少幾個月，黃金將會是投資者投資組合中很強大的組成部分。」

週一公佈的數據顯示，美國 10 月製造業活動加速，為新冠疫情爆發以來最快速度，這促使金價僅短暫回吐漲幅。10 月份 ISM 製造業指數自前月的 55.4% 上升至 59.3%，登上 2 個月高點。

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