美將售台4架無人偵察機 進入最後批准階段

路透引述知情人士說法報導，美國出售台灣四架無人偵察機一案已經跨過國會關鍵障礙，進入最後批准階段。這筆軍售案金額約 6 億美元 (約新台幣 176 億元)，將是美國首度出口這類先進武器。

美國國務院將在接下來幾天內正式通知國會，給國會 30 天的時間決定是否駁回，但在美國兩黨日益支持強化台灣防衛能力的情況下，預料會順利通過。

知情人士表示，這四架 MQ-9 海上衛士 (SeaGuardian) 偵察機的續航力達 11100 公里，遠超過台灣目前無人機隊約 250 公里的續航力。路透 6 月曾披露相關消息。

路透最近陸續披露美國對台軍售進度，除了這筆無人機軍售案，川普政府先前推進另外四筆交易，總價值超過 50 億美元，包括 M142 海馬斯 (HIMARS) 多管火箭系統、魚叉岸置防禦系統 (Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS) 等、F-16 Block 70 戰鬥機。

中國外交部 10 月 26 日制裁參與對台軍售的美國企業，洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US)、波音 (BA-US)、雷神 (Raytheon)(RTX-US) 等均入列。