〈美國總統大選〉美中緊張關係如升溫 零售製造業衝擊大

美國大選選情膠著，美盛投顧表示，整體選舉結果成敗可能對市場未來政策與市場產生重大影響，其中在美中貿易戰部分，一旦緊張局勢升溫，可能對零售、製造業出現負面影響，但預期將有助於電信業與科技業發展。

美盛投顧認為，大選結果也可能導致美國政府進一步分裂或加速統一，而相較單一選舉結果，整體選舉的成敗將可能對未來政策甚至市場產生更大的影響。

以目前情勢來看，共和黨在參議院中佔據多數席位，但這些席次都要進行重選，這讓民主黨有機會打破共和黨目前所佔 53 個席位的主導優勢；儘管美國經濟的整體狀況成為市場的注目焦點，但仍有其他幾個關鍵議題，可能會在投票前對全球固定收益投資人造成衝擊。

以美中關係來說，目前全球供應鏈已逐步降低對中國的依賴，一旦緊張局勢升溫將促使供應鏈繼續降低對中國的供應鏈需求比重，其中特定產業將受到負面影響，例如零售與製造業，但相對的，電信與科技業則可能看到正面提振效果。

貨幣與財政政策部分，美盛投顧指出，不管民主或共和黨執政，只要有單一政黨同時掌控白宮與國會，預料將推出大規模財政刺激措施，但要注意的是，刺激方案規模仍有討論空間，若是一黨同時贏得總統和國會大選，那麼財政刺激措施的規模，可能明顯高於分權政府下的規模。