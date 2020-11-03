法人搶貨 螞蟻股票私下交易飆漲50%

螞蟻集團 H 股將於周四 (5 日) 掛牌，但法人圈已經迫不及待開始進行私下交易(香港稱暗盤)。陸媒表示，截至 2 日止已有三筆暗盤成交，價格區間為 106 港元～120 港元，比 H 股申購價上漲 35%～50%。

根據市場消息傳出，國際法人間就螞蟻的暗盤交易出現 3 筆成交，成交價分別為 108 港元、115 港元及 120 港元，比申購價格 80 港元分別上漲 35%、43.75% 及 50%。

(圖片: AFP)

螞蟻 H 股申購有約 155 萬人認購，打破工行在 2006 年創下 97.6 萬人申購的紀錄；凍資金額逾 1.3 兆港元，取代兩個月前上市的農夫山泉成為香港史上 IPO 凍資王。

螞蟻公開發售超額認購近 390 倍，將觸發回撥機制，可分配數量將上升至 334 萬筆，理論上可以人人抽中一筆 (50 股) 的交易數量。

由於螞蟻高市值、科技成份，市場分析認為，螞蟻最快上市第 10 個交易日收盤後將被納入相關指數，意味著螞蟻最快 11 月 18 日收盤後可同時納入國企指數、科技指數及恒生綜合指數。

此外，香港交易所也公告，螞蟻集團期貨及選擇權將同步於 11 月 5 日推出；與螞蟻集團相關的衍生金融商品可於該股上市當天立即掛牌交易；螞蟻集團上市當日將納入認可賣空指定證券名單。

