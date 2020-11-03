南韓10月通膨率年增0.1% 核心CPI創下近21年跌幅紀錄

南韓 10 月份的通膨率報年增 0.1%，出現今年 6 月 (0.0%) 以來的低水準。核心 CPI 也出現近 21 年來的最大跌幅。主因在於受到肺炎疫情衝擊，南韓政府向民眾提供手機帳單的補貼，造成整體物價下滑。

南韓統計廳於週二 (3 日) 公布最新資料，10 月份的消費者物價指數 (CPI) 報年增 0.1%。這是近四個月來的最差表現，在前 (9) 月份報年增 1.0%。路透社所整理出的預測中數報年增 0.7%，實際表現遠遜於市場預期。

南韓 10 月份的核心 CPI(不包括波動的能源和食品價格) 報年減 0.3%，創下 1999 年 9 月以來的跌幅紀錄，也較前月的年增 0.6% 遜色許多。以前月比來看，10 月份報 0.7% 的下滑，也是自 1990 年統計開始以來的最差數字。

以去年同期比來看，南韓通膨率在肺炎疫情轉趨嚴重的今年 4 月出現嚴重萎縮，並於 5 月轉為負成長。6 月的時候持平，7 月、8 月時的成長率不到 1%，9 月擴大到年增 1.0%，10 月表現又再度轉弱。

10 月份的商品物價較去年同期上揚 1.3%。其中，農畜水產的價格上揚 13.3%。另一方面，工業製品由於原油價格走跌的緣故下滑了 1.0%，水電瓦斯也減少 4.0% 。

10 月份的服務價格轉為下滑 0.8% ，出現 1999 年 10 月 (-0.9%) 以來的最大跌幅。原因在於南韓政府提供電信費用的支援，造成手機帳單的消費者物價大跌 21.7% 。另一方面，個人服務上揚 1.4%。房租上揚 0.5%，出現 2018 年 8 月以來的高水準。