【富蘭克林華美投信】電動車商機無限，趁早投資AI新科技

台北今年 9 月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，富蘭克林華美投信表示，無人公車的出現也意謂交通服務進階到全天候 24 小時、各地區通行無阻，除了造福深夜返家或家住偏遠地區的人之外，投資人也應開始留意相關的投資機會，提早鎖定 AI 新科技趨勢，趁機掌握新一波科技結合生技表現的機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，今年 9 月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，並採用 Nvidia 自駕車開發平臺 Drive PX2 當作無人公車的 AI 控制系統，全程由 AI 操作及電腦影像路況辨識，配備 7 顆雷達光達和 9 個攝像頭，安全檢測感測器，面對障礙物和紅綠燈也會做出即時反應。

黃壬信進一步說明，聰明的車，智慧的路，合起來形成未來城市。AI 應用的最大商機，就是因應交通運輸工具的智慧化，然後週邊電線桿、路燈、防撞護欄到電子看板全都加入科技、更智慧化，不僅人與車溝通，車與車甚至週邊裝置也可以進行溝通，最後整個城市風貌，住家大樓、公共設施全都跟進智慧化，提供全自動的服務。

投資也可以掌握這樣的趨勢，結合智慧交通與智慧城市，黃壬信分析，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如: 光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D 視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資題材，但建議將想參與趨勢的資金，交由 AI 新科技基金的雙投研團隊來操作，即可輕鬆參與這跨時代投資機會，無需辛苦自行研究趨勢表現。

再者，未來科技發展一日千里，不能不先發揮想像力。黃壬信表示，智慧手機縱橫市場十多年，但歐美國家手機覆蓋率已來到 8 成以上，手機市場再突破的空間並不大，粗估目前每年 15 億支手機的市場每台 600 美元，約有 1 兆美元商機。

而今年電動車代表之一特斯拉股價狂漲 5 倍已說明趨勢就在這邊，黃壬信分析，未來無人車滿街跑並非不可能，而電動汽車商機更勝於此，粗估智慧車市場約每年 8,800 萬台，每台 2.5 萬美元計算，全球將有 2.2 兆美元商機，而這還不包括周邊交通設施及其他智慧運輸工具的搭配，可以想像智慧交通與智慧城市將來的商機有多麼龐大。

富蘭克林華美 AI 新科技基金將於 11 月 23 日起募集，成立後預計聚焦投資於三大趨勢產業如: AI 物聯網、生技醫療與智慧城市等趨勢，延伸次產業將納入 5G、雲端、半導體、物聯網、AR&VR，以及智慧醫療、智慧交通與智慧城市等新興產業，更將透過全球靈活操作且彈性佈局，聚焦 AI 新科技發展之核心與創新技術，協助投資人持續掌握中長線科技發展商機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 N 類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行 (OBU) 或國際證券分公司 (OSU) 銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取，或至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）及經理公司網站（www.FTFT.com.tw）查詢。