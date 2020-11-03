〈美國總統大選〉經長：台灣為全球供應鏈重心 兩黨對台支持不變

美國總統大選登場，行政院長蘇貞昌今 (3) 日赴立法院備詢前指出，無論誰當選，台灣都是最好的夥伴；經濟部長王美花也表示，台灣為全球供應鏈重心、具有戰略地位，共和、民主兩黨誰勝出，對台灣的支持也不會出現變化。

對於美國大選，蘇貞昌表示，台美關係最為重要，蔡政府與美國及兩黨都維持最好的關係，且美國有悠久民主歷史的政黨，無論誰當選，台灣都會是最好的夥伴，這段期間，南海區域受到攪動而不平和，希望與美國等國家密切合作，維護區域和平。

王美花指出，在歷經美中貿易戰、新冠肺炎疫情後，台灣已經讓世界各國及美國了解到，我們具有供應鏈重心的地位，包括美國重量級半導體、軟體大廠，紛紛來台加碼投資，如微軟 (MSFT-US)、Google、超微 (AMD-US) 等，顯示美國強項技術皆來台尋找值得信賴的合作夥伴，對台灣來說是一大進展，同時也是台美關係夥伴的象徵。

王美花認為，此次美國大選，無論是共和黨或民主黨獲勝，對台灣的認知都是一樣的，友台相關法案也沒有分黨派，這是我們非常歡迎的，台灣具有特殊的戰略地位，相信兩黨對台的支持，在選後也不會出現變化。