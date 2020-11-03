〈金管會推雙語金融〉北富銀國際友善分行支持逾40種語言 明年全台全面導入

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行為響應政府「2030 雙語國家政策發展藍圖」，特別遴選北中南四間分行升級為「國際友善分行」，是全台首家支持超過 40 種語言的雙語分行，北富銀表示，將力拚明 (2021) 年全台分行全面導入雙語服務。。

根據勞動部及移民署最新統計，目前在台居留的外籍工作者及新住民合計超過 131 萬人，為滿足龐大的客群需求，提升國內雙語金融服務能力勢在必行。金管會今 (3) 日由副主委邱淑貞領軍，首度赴中部視察雙語分行，其中，在視察北富銀台中的「市政國際友善分行」時，對北富銀在雙語服務上的用心表達讚許與期勉，更對北富銀將傳統法金、個金業務與數位金融進行到位的虛實整合留下深刻印象。

目前北富銀經客戶屬性、地緣關係及行舍規模等縝密考量，於全台遴選出外籍人士生活及商務需求較集中的天母分行、台中的市政分行及高雄分行做為首批「國際友善分行」；同時，位於台北的市府分行亦正改裝中，預計明年初可開幕成為北富銀第四間「國際友善分行」。

北富銀「國際友善分行」率先設置多語智能即時雙向翻譯設備，是全台第一家支持 40 多種語言服務的銀行，提到外語，許多人會直覺聯想到英語，但目前在台居住的 75 萬位外籍工作者及 56 萬位新住民大多來自非英語系國家，英語對他們而言也是一種外語。北富銀董事長陳聖德表示，北富銀將首批建置完成的雙語分行定名為「國際友善分行」，特別將許多新住民使用的語言如越南語、印尼語等，視做與英語一樣重要，運用先進的雙向翻譯設備，讓不同文化、國籍的客戶都能感使用母語輕鬆交流，北富銀並預計於 2021 年在全台 129 家分行全面導入雙語服務。

北富銀表示，在國際級的雙語服務標準中，不僅服務人員須具備流暢英語溝通能力，從場景到流程更要創造出完整的雙語環境，才能真正使外籍客戶感到賓至如歸。北富銀「國際友善分行」由外籍主管親自督導，從外國人角度進行觀察並細心設計每個服務環節，務求每個接觸點都使外籍客戶感到信賴舒適。

例如，為了讓外國客戶可以放心走入分行，北富銀的「國際友善分行」不僅招牌以雙語呈現，大門更清楚標示「Bilingual Branch（雙語分行）」，並以多國語言設計出活潑熱情的 Welcome 牆，客戶從行外即可清楚辨識此分行提供有雙語服務，不會因擔心語言隔閡而止步。

北富銀表示，當客戶踏進分行，叫號系統、匯率 / 利率看板及所有視線所及的服務標示，全部皆以雙語呈現；行內更設置專職雙語服務人員及專屬英語櫃台，可優先服務外籍客戶，同時多項常用表單亦全面雙語化，方便客戶完成開戶、匯款、外幣交易、支票申請等表單填寫。此外，北富銀官網也提供了完善的英文版線上服務。

北富銀指出，設置雙語分行不僅能提升在地服務品質，更有助於厚植台灣人才實力，為金融業將來的國際化經營打好基礎。北富銀目前已為員工規劃出一系列完整的外語培訓、檢定、補助與獎勵機制，在強化員工外語交流能力的同時，也可望結合北富銀橫跨台港中越星印尼兩岸六地的亞洲金融服務網絡，提供外派與輪調機會。未來，北富銀將持續推動全台「國際友善分行」的佈建，並積極結合線上與線下服務型塑更多元的雙語環境，提升金融服務實力、加速與世界接軌。