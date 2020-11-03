二大連鎖咖啡展店廝殺戰2.0 統一超旗下星巴克：店數規模無上限

近年來，消費者持續關注國內二大連鎖咖啡品牌台灣星巴克和路易莎的店數成長狀況，統一超 (2912-TW) 轉投資台灣星巴克今 (3) 日指出，今年以來淨增 30 餘家店，目前全台已達 496 家店，預計年底前將突破 500 店里程碑，明年續增 20-30 家店，「全台總店數規模無設定上限」，兩大品牌明年起都將進入 500 店規模後更強烈的廝殺戰。

目前路易莎總店數已突破 500 家，而台灣星巴克也不落人後表示，今年合計已淨增 30 餘家店，其中有 15 家特色店，而特色店可較一般店點業績高出 10-20%，未來仍將持續展店，目標明年總店數上看 530 家，展店動能無虞且無店數上限。

另一方面，台灣星巴克近年來積極經營會員，累計至今會員數已達 240 萬人，其中金星會員近 30 萬人，預期總會員數至年底可達 250 萬人，而會員輪廓以 20-40 歲的女性會員占比最高達 60-70%，占消費比重約 50-60%，台灣星巴克強調，透過每個月的特殊活動規劃有效鞏固主客群。

除了展店帶動成長，台灣星巴克積極與外送平台擴大合作，現可外送門市已有 300 店，外送占營收比重達 5%。

就整體業績表現來看，台灣星巴克強調，上半年最差情況已過，隨著下半年衝刺，全年「一定較去年成長」。