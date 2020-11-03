全球最強5G供應鏈在台灣 國泰投信推國家隊5G ETF

台灣 5G 今年 7 月正式開跑，國泰投信總經理張雍川今 (3) 日表示，5G 是未來十年的投資主流，而全球最強 5G 供應鏈就在台灣，看好此商機，將推出國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW)，是台股第一檔 100% 投資 5G 科技股的 ETF，為正港台灣國家隊 5G ETF。

從 AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等，5G 商機將遍地開花，高通預估至 2035 年，台灣直接或間接創造的 5G 相關總產值高達 1340 億美元。張雍川表示，5G 是未來十年的投資主流，而全球最強 5G 供應鏈就在台灣，主因有三。

張雍川表示，第一，技術面領先，台廠握有全球最強的半導體供應鏈、5G 手機及資通訊基礎建設等關鍵技術；第二，政策面做多，政府帶頭推動 5G 行動計畫，產值預估達新台幣 500 億；第三，投資面勝出，台廠具高競爭優勢，及中美角力下台廠左右逢源，在在催化臺灣 5G + 通訊指數表現超越全球 5G 市場。

張雍川進一步指出，2020 年投資界最熱門的話題不外乎是疫情催化網路資安商機、企業及環境永續掀起 ESG 熱潮，及 5G 版的 iPhone 上市將引爆台廠供應鏈商機。這三大趨勢，國泰投信通通掌握住，今年初推出亞洲首檔網路資安 ETF，接著 7 月上市的永續高股息 ETF 為國內首檔結合 ESG 及高息股，人氣及規模已躍居台股第三大 ETF，如今將推出的國泰台灣 5G+ ETF，是台股第一檔 100% 投資 5G 科技股的 ETF。

目前市場上已有兩檔 5G 相關 ETF，但國泰投信表示，已率先掛牌的兩檔 5G ETF 持有台灣 5G 權重僅約 5-6%、及不到 2 成，而國泰台灣 5G+ ETF 則是全部 100% 投資台股的 5G。

國泰台灣 5G+ ETF 將於 11/18~11/24 展開募集，追蹤的是臺灣 5G + 通訊指數，是以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司 FactSet 的產業分類作為篩選，涵蓋 45 個 5G 相關子產業，完整掌握 5G 及未來 6G、甚至 7G 的投資機會。

國泰投信表示，成分股部份，經層層把關的挑選，第一層，選高純度 5G 股，只挑臺灣 5G 產業營收佔比 > 50% 的上市櫃股票；第二層，挑流動性佳個股，近三個月日均成交額達 500 萬以上；第三層，買獲利績優股，只投資近四季累積 EPS>0 的公司股票。經層層篩選後，最終納入前 30 大 5G 績優股且依市值加權。

觀察近年各國陸續啟動 5G 計畫以來，臺灣 5G + 通訊指數漲幅高達 46%，甚至大幅超越全球 5G 指數 11%，國泰台灣 5G+ETF 經理人蘇鼎宇表示，5G 網路連接數才正要開始加速，預估 2021 年才是 5G 真正爆發期，尤其美中貿易衝突加速台廠得利，建議投資人佈局台灣 5G 關鍵供應鏈，搶佔關鍵先機。