〈美股盤前要聞〉大選日臨近 美股期貨延續升勢

美股昨日於總統大選前夕反彈,道瓊工業平均指數上漲 423.45 點,美股期貨延續升勢,道指期貨升近 400 點。

1. 美大選日即將來臨 美股期貨上漲

美國大選日前夕,美股自上週拋售潮中反彈。美股期貨今 (3 日) 延續升勢,道瓊期貨上漲 1.65%,標普 500 期貨漲 1.38%,斯達克 100 期貨漲 0.83%。

大多數民意調查顯示,民主黨拜登將在大選中擊敗現任總統川普。但不管結果如何,市場最需要的是一個明確且毫無爭議的結果。

報導指出,如果民主黨成功掀起「藍色浪潮」,拜登在大選中獲勝,可能將有利於民主黨推行大規模財政計畫。經過數月的談判,眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 仍在試圖就近 2 兆美元的新一輪刺激計劃進行協商。

Axi 分析師 Stephen Innes 指出,民主黨能否大獲全勝,是美國國會能否出台大規模刺激計畫的關鍵因素。

2. 蘋果第三場秋季發表會將於 11/11 凌晨登場

蘋果今年秋季發表會「連續劇」上演,還有 One more thing (神祕新品)。週一 (2 日) 蘋果已正式寄出邀請函,第三次的秋季特別發表會訂在美西時間 11 月 10 日晚間 10 點 (台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點) 登場,外界認為,主角就是江湖盛傳的搭配自家晶片 Apple Silicon 的新款 Mac。蘋果早盤股價漲 0.6%。

蘋果第三場線上秋季發表會主題是「One More Thing」,引用了蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 的名言「but there's one more thing」作為暗示,說明今年蘋果暗藏一個新品彩蛋。

上週四 (29 日) 蘋果財報發表會上,CEO 庫克公開透露:「我可以告訴大家,今年還有更多激動人心的事情。」

3. PayPal Q3 營收獲利均優 料 Q4 獲利清淡

PayPal (PYPL-US) 週一 (2 日) 盤後公布第三季營收獲利均高於預期,反映電子商務在疫情期間蓬勃發展,但第四季財測不及預期。週二盤前股價下跌 3.87%。

PayPal 第三季 EPS 年增 41% 至 1.07 美元,高於分析師預期的 94 美分。營收年增 25% 至 54.6 億美元 高於分析師預期的 54.3 億美元。營業利益年增 45% 至 14.9 億美元。

Baird 分析師 Colin Sebastian 寫道,「第三季營收略高於市場共識,因為 TPV 加速抵消了轉換率 (take rate) 較預期疲弱的影響。得注意的是,Venmo 支付平台的 TPV 較上一季度顯著加速,這可能是總獲利降低的原因。」

針對第四季財測,EPS 年增 17% 至 18%,亦即 97 美分至 98 美分,低於市場預期的 1.07 美元。

4. 加州公投可望過關 Uber、 Lyft 上漲

因投資者預期加州選民周二將會表決通過第 22 號提案,使 Uber 和 Lyft 得以保持目前的業務模式。共享乘車企業 Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 盤前股價分別上漲 1.12% 和 2.65%。

加州法院先前根據今年 1 月生效的《AB5》頒布暫時禁令,勒令 Uber 和 Lyft 不得將公司與旗下駕駛員之間定調為承攬契約,而須視其為雇員,第 22 號提案旨在排除零工經濟受《AB5》法案的規定。

兩家公司在禁制令發布後均提起上訴,並表示此要求將顛覆公司的商業模式,不願在營運同時又匆忙變動以符合該州法規,因此均決定暫停加州的共乘業務,但在禁制令生效前的最後一刻,加州上訴法院裁定,Uber 和 Lyft 上訴期間可以照常維持營運。

MKM Partners 週一發佈一項投資者調查報告,其結果顯示,第 22 號提案支持率已從該調查 9 月時的 47% 提高到 57%。

5. 疫情持續延燒 全球死亡人數破 120 萬人

根據約翰 · 霍普金斯大學最新的數據顯示,全球新冠肺炎 (Covid-19) 死亡人數上升 1,206,886 人,確診病例數已上升至 46,909,107 人。

美國的新冠肺炎死亡人數達到 231,562 人,是全球最高的,美國的確診人數則達到 9,292,514 人。

美國公衛專家福奇 (Anthony Fauci) 稱,美疫情在寒冬季節的處境非常糟糕,此番言論惹火川普,川普直言選後要開除他。

歐洲各國再次下達封城令遏止疫情惡化,包括英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利和比利時都重回封鎖時代。世界衛生組織 (WHO) 總幹事譚德塞自稱,曾和新冠確診接觸,目前正自行隔離,強調沒有出現任何症狀。