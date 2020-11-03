檢測產品客戶頻追單 圓點奈米明年總產能將倍增

檢測醫材廠圓點奈米 (6797-TE) 預計 11 月 5 日登陸興櫃，總經理簡建興今 (3) 日表示，受惠新冠肺炎疫情，帶動檢測試劑供不應求，加上今年接獲歐洲新客戶訂單，近期頻被追單，能見度至少看到明年中，已在林口建置新廠，預計明年總產能將數倍增加。

簡建興指出，病毒檢測可分成純化、提取核酸及診斷，其中圓點開發出的病毒萃取試劑，主要針對前段的純化與提取核酸，受惠新冠疫情檢測需求量大幅增加，並出現供不應求的狀況，今年前 9 月營收 8.96 億元，更是去年全年營收的 6 倍。

圓點奈米客戶遍布國際，由於台灣防疫佳、疫情相對穩定，但歐洲地區疫情嚴峻，檢測需求量持續擴增，尤其圓點奈米今年打入歐洲檢測試劑廠，該客戶出貨全球 500 間以上產品，加上其他客戶持續下訂單，整體供不應求，目前只能與客戶協調、配貨。

圓點奈米光是在手訂單就滿到明年中，為消化客戶訂單，在林口建置 3000 坪廠房、規劃 9 條產線，月產能將會是目前 400 萬人次的倍數成長，預計明年第 1 季投產。

新冠疫苗明年有機會量產上市，是否會擠壓檢測試劑營運空間，對此簡建興回應，疫苗上市後並不會降低檢測需求量，反而會持續成長，由於疫苗是提升體內免疫系統，仍具有感染風險，後續還是必須透過檢測，來判斷是否感染病毒。