緯創企業創投80%投資台灣新創 未來每年加碼300-400萬美元

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (3) 日出席產業新創投資論壇表示，未來緯創在 CVC(企業創投)、VC(創投) 都將持續加碼，其中，CVC 估每年將以 300-400 萬美元規模繼續投資，VC 則會視機會與標的評估，其中緯創在 CVC 上有 80% 是投資台灣新創。

緯創近十年投入逾 4 億美元 (約新台幣 120 億元)，投資近 50-60 家新創企業，林憲銘表示，起初的 CVC 投資都是希望能協助集團上下游產業鏈完整，以準備餐點比喻，目前多以準備今天晚餐或是明天餐點為主，預期未來才會逐步往準備後天餐點邁進。

林憲銘指出，緯創在 2010 年開始進行內部改造、競爭力提升，主因是有感企業組織開始僵化，沒有創新力、打破框架的動力，也在當年內部成立 CVC(企業創投)，同時希望高階經營團隊，能利用 80% 時間做好既有的業務，將剩餘 20% 時間拿去接觸新事務或思考未來危機。

林憲銘進一步分享，經過近十年投資經驗後，發現有些 CVC 投資可望補強集團本業，甚至找出不同的成長曲線，目前緯創 CVC 投資約有 8 成是台灣新創，至於設有年限、財務投資的 VC 規劃，未來將以投資海外為主，金額則視機會而定。

林憲銘指出，企業不論投資 CVC、VC，都要有容錯的心態，因為不可能每一項投資都成功，不過在投資的過程中，可望解決企業問題甚至將產業能量放大，與創投夥伴做出對產業、社會有貢獻的事情。

台灣產業創生平台、台衫投資今也發布新創投資白皮書，而根據調查結果統計，台灣目前仍有超過 7 成受訪企業仍未與國內外的新創圈有任何形式的互動。