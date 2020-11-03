金管會祭五招防國銀頻暴雷 明年上半年啟動壓力測試

金管會今 (3) 日召開銀行總經理業務聯繫會議，由於近期銀行頻頻踩雷，因此提出五大監理重點，包括：強化海外暴險控管、防範客戶以不實交易取得融資、不動產授信應審慎核實鑑價、未來將採取更精準具風險敏感度的資本計提方式、及首季完成「理專十誡」查核。此外，金管會也預告將啟動監理壓力測試，以掌握銀行承擔風險的能力。

針對銀行近期海外踩雷案頻傳，金管會表示，本國銀行的授信資產品質尚屬穩定，資本適足性亦屬穩健，但是因國內外經濟及金融情勢多變，全球疫情持續蔓延、美國大選等因素的影響，要求各銀行需要持續強化銀行海外暴險控管；同時因各銀行不動產放款業務量增加，銀行局要求各銀行針對不動產授信，應向消費者充分揭露資訊，審慎核實鑑價。

而國內也頻頻爆發大型詐貸案，且不少案子都是透過不實交易來向國內各銀行詐貸，對此，金管會也要求銀行防範客戶以不實交易取得融資，尤其是以不實發票取得銀行融資等情況。

不僅授信方面的地雷，理專監守自盜案件也頻傳，對此，金管會要求各銀行須在明年首季前完成「理專十誡」的查核，並將查核結果於明年第二季函報金管會。

此外，距離金管會上一次訂定統一情境的銀行壓力測試是落在 2018 年，有鑑於國際情勢不確定因素升高，金管會明年上半年將啟動銀行壓力測試，包括不動產、利率等變化都會納入情境設計，以掌握銀行承擔風險的能力。