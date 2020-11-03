後疫情時代投資掌握雙低原則 適度加碼日圓、公債避險

新冠肺炎疫情肆虐，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，在疫苗問市或被廣泛應用前，研判美全球央行將繼續保持極寬鬆貨幣政策，投資布局建議鎖定受系統性風險影響低的資產，與存續期較短的債券的雙低策略，建議可適度加碼日圓的全球短期公債型基金。

歐美國家確診病例持續攀升，疫情惡化讓歐洲部份地區重啟封城、禁足令。根據富蘭克林坦伯頓基金集團與蓋洛普合作的經濟復甦研究調查結果顯示，能夠戰勝疫情和經濟復甦的關鍵在於疫苗資訊要更公開透明，調查也示警，物價可能有上揚的風險。

富蘭克林坦伯固定收益團隊預估，未來 3 到 6 個月美國公債殖利率將維持在區間變化，隨著經濟逐漸復甦，在零利率、大量印鈔和財政支出擴大的環境下，將促使通膨升溫，進而使公債殖利率曲線陡化。

富蘭克林證券投顧指出，隨著各國公債殖利率普遍降至歷史低檔，但政府債信品質卻因財政赤字擴大而惡化，公司債市儘管殖利率較高，但違約風險也相對較高。

富蘭克林證券投顧表示，現階段債券投資宜嚴選或先側重於受系統性風險影響低的資產，並靠攏在短存續期間的債券與其他資產的相關性較低的特性，以及加碼日圓的全球短期公債型基金的機會。



