防疫有成 星展上調我今年GDP預估值 景氣將開根號式復甦

台灣防疫有成，成了維繫經濟成長動能的主力，星展集團將今年 GDP 成長預估值從 0% 調升至 1.8%，明 (2021) 年 GDP 也從 2.9% 調升至 4.2%，預估自第 4 季起，我經濟成長將從原本的「V 型反轉」轉為「開根號 (square root)」復甦。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第 3 季 GDP 數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻，受惠於全球電子產品需求增加，帶動出口成長在 3 個季度後首次轉正，儘管民間消費雖年增率雖為負值，但季增率也在第 3 季轉正，顯示 6 月份防疫措施鬆綁後，消費需求顯著反彈。

馬鐵英指出，受防疫需求影響，預期將使全球數位化需求持續增加，並進一步帶動台灣半導體出口與生產，為總體經濟成長提供助力，研判台灣第 4 季仍將延續復甦態勢，不過走勢將從原本的 V 型轉爲開根號 (square root) 復甦。

但馬鐵英也提醒，第 4 季 GDP 成長速度可能比第 3 季緩慢，主要與華爲急單效應可能消退，導致我對中國大陸的出口成長下滑，加上歐美疫情再度惡化，部分歐洲國家可能重豈封鎖，預料將影響第 4 季出口表現。

此外，在報復性消費需求逐漸釋放後，可能讓内需成長平緩，勞動市場疲軟對消費的滯後影響可能逐漸浮現。

根據星展集團預測，包括台灣、中國大陸與越南，將成爲今年維持 GDP 正成長的三個亞洲主要經濟體之一。