茂矽中止連6季虧損 Q3每股賺2.01元 前三季轉盈

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，稅後純益 3.11 億元，每股純益 2.01 元，中止連 6 季虧損頹勢，並寫單季 EPS 新高。前三季也同樣轉盈，稅後純益 6295.4 萬元，每股純益 0.41 元。

茂矽第三季營收 4.9 億元，季減 5.46%，年增 46.68%，毛利率 25.65%，季減 2.45 個百分點，年增 13.67 個百分點，營益率 15.38%，季減 3.42 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 3.11 億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 2.01 元。

茂矽前三季營收 14.04 億元，年增 45.43%，毛利率 23.76%，年增 19.43 個百分點，營益率 13.1%，較去年同期轉正；稅後純益 6295.4 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.41 元。

茂矽近期受惠 IC 與 MOSFET 代工訂單需求暢旺，其中，IC 代工價格已從 10 月起調漲，MOSFET 代工也喊漲，其 IC 代工產品主要是風扇馬達驅動晶片與電池保護晶片，訂單能見度已排到明年 2 月。