指揮中心批無提供新冠疫苗授權文件 東洋：因未完成商業條件

東洋 (4105-TW) 3 日晚間公告，因德國藥廠 BioNTech(BNT) 與台灣衛福部疾管署，在新冠疫苗的數量與價格未達成共識，因此東洋將無法如期代理疫苗來台，不過遭疾管署指揮中心反擊，是因東洋沒提供授權文件，導致談判破局，對此，東洋晚間再發聲明強調，由於未完成部分商業條件，因此無法提供有效證明文件。

東洋表示，10 月 12 日所發布的重訊及記者會，已揭露與 BNT 的新冠疫苗授權案屬於「有條件授權」，同時提供疾管署備查，再者，與政府協商期間，積極向 BNT 爭取延長授權期限，但由於未能達成部分商業條件，因此公司無法繼續提供有效證明文件。

東洋指出，在取得 BNT 有條件授權期間，衛福部提供諸多冷鏈運送、倉儲等多方面諮詢與協助，對此表示感謝，未來會遵守政府指示，仍繼續積極引進對國人健康有益的新冠肺炎疫苗或藥物，為維護國人健康努力。

東洋上個月向 BNT 爭取 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，其中東洋扮演 BNT 與政府間的溝通橋樑，依照最新臨床數據、採購數量、價格、冷鏈運送方式等進行多方討論，不過因政府與 BNT 在採購數量及價格上仍有落差，截至授權協商期滿並未達成共識，因此東洋將無法如期代理新冠疫苗。

疾管署則認為，東洋無法提供 BNT 的正式授權文件及合約草案，導致談判破局，連帶後續項目也無法評估，後續將透過其它國際管道、扶植國產疫苗，讓國人明年有疫苗可施打。