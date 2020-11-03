中鴻Q3 EPS 0.17元終止連三虧 前三季虧損收斂一半

中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鴻 (2014-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，在盤價走揚、需求回穩下，稅後純益 2.5 億元，終止連三季虧損，年增 296%，每股純益 0.17 元，也讓今年以來累計虧損大幅收斂一半。

中鴻第三季營收 92.44 億元，季增 17.7%、年減 3.5%；毛利率 3.9%，較前季負轉正、年增 1.4 個百分點；營益率 1.4%，均較前季、去年同期負轉正；稅後純益 2.5 億元，較前季虧轉盈、年增 296%，每股純益 0.17 元。

累計中鴻前三季營收 271.93 億元，年減 18.1%、毛利率 2%，年減 2.5 個百分點、營益率 - 1.23%，較去年同期正轉負、稅後淨損 2.39 億元，每股淨損 0.17 元，仍較去年同期轉虧。

第三季鋼市反彈，中鴻出貨狀況回穩、盤價也連月走揚，推升營運表現，而在盤價續漲助攻下，中鴻第四季營運可望維持獲利水準，全年力拚轉虧為盈。

中鴻日前開出 11 月內銷及至明年 1 月外銷盤價，連 5 漲；其中內銷熱軋與冷軋每公噸各調漲 700 元，鍍鋅上漲 500 元；外銷依產品及地區別最高調漲 40 美元。