泰博Q3雙率雙降 純益季減逾4成 每股賺3.87元

醫材廠泰博 (4736-TW) 今 (3) 日公布財報，儘管額 / 耳溫槍穩定出貨，但台幣升值造成匯損，第 3 季雙率雙降，稅後純益 3.59 億元，季減 32.26%、年增 137.7%，每股純益 3.87 元。

泰博第 3 季營收 14.98 億元，季增 1.7%、年增 49.8%；毛利率 46.4%，季減 11.48 個百分點、年增 1.22 個百分點；營利率 31.38%，季減 10.72 個百分點、年增 9.6 個百分點。

泰博前 3 季營收 45 億元，年增 50.62%；毛利率 52.33%，年增 8.53 個百分點；營利率 35.58%，年增 17.68 個百分點；稅後純益 12.39 億元，年減 13.36%，每股純益 14.07 元。

泰博日前表示，雖然額 / 耳溫槍後續每月出貨可維持上萬支，但單價已開始下調，預期未來產品單價僅剩不到 20 美元，未來 3-5 年額 / 耳溫槍的營收貢獻，也難顯著成長。

新冠肺炎檢測試劑方面，泰博取得中研院的新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑，近期也取得台灣食藥署 (TFDA) 外銷許可，將成為新成長動能。