驚傳變數！上交所暫緩螞蟻科創板上市決定

螞蟻金服 A+H 股原定週四 (5 日) 同步上市前驚傳變數，上海證券交易所 (上交所) 週二 (3 日) 發表最新聲明，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

週一 (2 日) 中國證監會 (中證監) 宣布，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等四大部門，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

中證監並會透露約談具體內容，而螞蟻集團回應，該公司會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

隨後，週二 (3 日) 上交所晚間發表聲明，因螞蟻集團可能不符合發行上市條件或者訊息披露要求，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

香港交易所 (港交所) 亦公告，暫緩螞蟻集團 H 股上市。螞蟻集團回應，將盡快公布有關暫緩 H 股上市及退回申請股款的進一步詳情。

外媒引述消息人士透露，週一中國金融監管機構約談螞蟻集團創始人馬雲和兩名高層時透露，中國政府正更嚴格的審查其利潤豐厚的線上借貸業務。

上交所最新聲明如下：